Ньютона не так поняли. В формулировке его первого закона нашли ошибку

POS: в первом законе Ньютона обнаружили серьезную ошибку перевода

Science Museum/PERB760612
Фото: Science Museum/PERB760612/Global Look Press

При переводе первого закона Ньютона допустили серьезную ошибку, выяснил филолог Дэниель Хук. Его исследование опубликовали в журнале Philosophy of Science.

Речь идет о формулировке закона в «Началах» Исаака Ньютона от 1687 года. Хук отметил, что несостыковку удалось найти лишь спустя 300 с лишним лет.

Филолог напомнил — чаще всего используют следующую версию закона: «Тело остается в покое или равномерно двигается, если на него не действуют внешние силы». По мнению Хука, вместо «если» нужно использовать «потому что». Ученый объяснил, что в этом случае возникающие разногласия при трактовке закона попросту исчезнут.

Пять лет назад в Подмосковье родился свой Исаак Ньютон. Полная тезка ученого появился на свет в Балашихе в семье студентов из Кот-д’Ивуара.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте