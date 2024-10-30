При переводе первого закона Ньютона допустили серьезную ошибку, выяснил филолог Дэниель Хук. Его исследование опубликовали в журнале Philosophy of Science.
Речь идет о формулировке закона в «Началах» Исаака Ньютона от 1687 года. Хук отметил, что несостыковку удалось найти лишь спустя 300 с лишним лет.
Филолог напомнил — чаще всего используют следующую версию закона: «Тело остается в покое или равномерно двигается, если на него не действуют внешние силы». По мнению Хука, вместо «если» нужно использовать «потому что». Ученый объяснил, что в этом случае возникающие разногласия при трактовке закона попросту исчезнут.
Пять лет назад в Подмосковье родился свой Исаак Ньютон. Полная тезка ученого появился на свет в Балашихе в семье студентов из Кот-д’Ивуара.
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Ньютона не так поняли. В формулировке его первого закона нашли ошибку