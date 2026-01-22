Нидерландский блогер окунулся в прорубь в Якутии в 52-градусный мороз

Нидерландский блогер FrankVD посетил Якутск, где температура опустилась ниже −50 градусов, чтобы понять, как люди выживают в экстремально холодных условиях. Он решил окунуться в ледяную прорубь.

Видео он опубликовал в Instagram*. На ролике видно, как Фрэнку помогают выбраться из воды. Мужчина кричит от холода, а его тело буквально покрывают сосульки.

Меньше чем за сутки видео набрало свыше 12 миллионов просмотров.

Иностранец исследовал город, сыграл в футбол с местными жителями и попробовал местные блюда. Он выпил традиционный молочный напиток бырпах и съел жареную рыбу. Также попробовал сырую печень жеребенка с солью и вареный нос лося, но эти блюда ему не понравились.

Ранее японские СМИ взорвались новостью о том, что президент России Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение. Сдержанное официальное сообщение из РФ вызвало бурную реакцию. Однако японская публика обратила внимание не на религиозный контекст, а на физическую форму российского лидера и его крепкое здоровье.

