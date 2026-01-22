NG: отдых на природе и снижение стресса помогают в борьбе с воспалением

Воспаление — естественная реакция организма на вторжение болезнетворных микробов и повреждения тканей. Однако если оно не проходит после болезни, то может стать хроническим и привести к серьезным заболеваниям. Исследователи из разных областей науки поделились эффективными способами борьбы с воспалением, сообщили «Известия» со ссылкой на National Geographic (NG).

Специалисты посоветовали придерживаться здорового питания: включить в рацион фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, семена, оливковое масло и жирную рыбу. Также важно избегать стресса, который является одной из основных причин воспаления. Для этого можно заниматься медитацией или йогой.

Прогулки на природе также могут помочь снизить уровень воспаления. Исследование показало, что у людей, которые чаще проводят время на свежем воздухе, наблюдается пониженный уровень маркеров воспаления в организме.