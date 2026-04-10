New Scientist: исчезновение гигантских животных совпало с появлением более совершенных орудий труда

На Ближнем Востоке сокращение популяции гигантских животных совпало с усовершенствованием инструментов, которые использовали древние люди. Об этом сообщил «Взгляд» со ссылкой на New Scientist.

Ранние виды человека более миллиона лет охотились на мегатравоядных, таких как вымершие родственники слонов и носорогов, с помощью тяжелых каменных рубил и скребков. Около 200 тысяч лет назад массивные орудия внезапно исчезли из археологических находок в Леванте, в то время как возросло количество легких каменных наборов, включая лезвия.

Исследователи из Тель-Авивского университета изучили находки из 47 стоянок эпохи палеолита и сопоставили артефакты с останками животных. Ученые обнаружили связь между технологическим сдвигом и резким сокращением численности крупных млекопитающих.