Невиновный мужчина провел 30 лет в тюрьме из-за ложного обвинения

Отсидевшего 30 лет в тюрьме американца признали невиновным, ему выплатят $13 млн

Американца Майкла Салливана, несправедливо приговоренного к пожизненному заключению за убийство, после почти 30 лет в тюрьме оправдал суд присяжных. Об этом случае рассказало агентство Associated Press .

В 1987 году Салливана признали виновным в убийстве человека из-за наговора другого подозреваемого и показаний судмедэксперта, заявившего, что на куртке мужчины нашли кровь жертвы.

Спустя почти 25 лет адвокат Салливана запросил повторное исследование ДНК с куртки. Оказалось, что на куртке вовсе не было крови.

По результатам пересмотра дела суд присудил мужчине 13 миллионов.

«Самое важное — это признать меня невиновным в убийстве и вычеркнуть этот факта из моего досье. Деньги, конечно, будут мне очень кстати», — процитировало Салливана новостное агентство.

Выйдя из тюрмы, Майкл рассказал, что ему трудно адаптироваться к новому, мир сильно изменился за почти три десятилетия.

До ареста мужчина трудился на фабрике и собирался стать водителем грузовика. А когда он вышел на свободу, у него не осталось перспектив на новую работу. Теперь в американец планирует купить новый грузовик и заботиться о своих племянниках.