Неожиданная магнитная буря обрушилась на Землю

На Земле в ночь на 10 сентября возникла необъяснимая магнитная буря

Ночью 10 сентября на Землю обрушилась магнитная буря вопреки прогнозам. Об этом в Telegram-канале сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«В ночь на среду на Земле зарегистрировали трудную для объяснения магнитную бурю. Событие отсутствовало в прогнозах, которые накануне окрасили в зеленые цвета», — отметили ученые.

Точные причины произошедшего на данный момент неизвестны. Графики распространения солнечного ветра не показывали, что к Земле приближались облака плазмы, которые способны вызвать геомагнитные возмущения.

«Видимо, выглядящим хоть сколь-либо научным единственным объяснением является формирование необычно крупной суббури. При этом явлении энергия магнитосферы высвобождается за счет внутренних процессов без внешних причин», — добавили в ИКИ РАН.

