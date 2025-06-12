Необычный знак заметили в Красноярске

В День России на въезде в Красноярск установили необычный дорожный знак. На нем красовалась надпись: «Россия для счастливых. Улыбнись!»

«Красноярск встречает всех, кто приезжает, важным напоминанием. Улыбайтесь, мы за вами следим», — написал Telegram-канал Kras Mash.

Интересно, что рядом расположен знак «Фотовидеофиксация».

«Несчастные пусть едут в другие города», — пошутили подписчики канала.

Ранее в Жуковском специалисты «Мосавтодора» тщательно проверили дорожные знаки. Они уделили особое внимание тем участкам, где знаки требовали ремонта или замены. Дорожники также отремонтировали трассы в одиннадцати городских округах Московской области. Они уделили внимание различным элементам дорожной инфраструктуры.