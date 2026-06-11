Нейросериал «БАЗА ДАННЫХ: КРИМИНАЛ» от BAZA набрал более 8 млн просмотров

BAZA завершила уникальный для российского медиарынка проект — нейросериал «БАЗА ДАННЫХ: КРИМИНАЛ» . За два месяца цикл из 10 вертикальных нейрофильмов собрал свыше 8 млн просмотров на популярных цифровых площадках.

Цикл посвящен самым громким событиям передела власти в России бандитскими группировками. Это документальная реконструкция истории о том, как криминал перекроил карту страны. В основе сюжета — воспоминания очевидцев, фрагменты документальной хроники и материалы уголовных дел.

Особенность проекта в том, что это первые в РФ вертикальные нейрофильмы, полностью созданные ИИ: видео, фото, графика, голос диктора, звуковые эффекты. Художественно-журналистская группа контролировала процесс, обеспечивая достоверность событий и деталей, а также следила за стилистическим единством.