Названы слова, способные убить любовь. Историями поделились оставшиеся без пары россияне

Издание E1.ru провело собственное исследование, чтобы выяснить, какие фразы стали последней капле для жителей Екатеринбурга, чтобы выбрать одиночество вместо отношений. От любви до ненависти, как известно, всего один шаг. Что же попало в этот топ?

Читательница по имени Елена рассказала, что ушла от возлюбленного, когда узнала о любовнице. Мужчина оправдался тем, что не знал, достаточно ли нынешняя избранница хороша и готова ли она сделать его смыслом своей жизни.

Еще историей поделился другой читатель. Он познакомился с бывшей девушкой в Сети. Отношения продлились год. Однажды спутница призналась, что если бы впервые увидела его на улице, то сразу бы отшила, потому что ей нравятся высокие и широкоплечие парни. Эта фраза задела мужчину, после душевного разговора их союз распался.

«Я рассталась, когда мне сказали, что я должна что-то делать, чтобы заслужить поддержки, заботы и простого ощущения, что я хорошая и милая», — рассказала другая читательница.

Подписчица Татьяна бросила мужа после его неосторожной фразы маленькому сыну. Мужчина сказал, что когда тот вырастет, то они вместе «по бабам» будут ходить.