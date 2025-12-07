Названы 6 признаков, говорящих о склонности партнера к изменам

На склонность к изменам в паре могут указывать шесть признаков. Их назвала австралийский коуч по отношениям Луанна Уорд в беседе с Daily Mail .

По словам эксперта, неверность определяется по определенным закономерностям, которые выявлялись в течение тысячи исследований. Чем больше признаков — тем выше риск измен.

Если партнер проводил время с тобой, когда состоял в предыдущих отношениях, вероятно, такое может повториться. В семьях, где родители были неверными, такую модель поведения могут тоже считать нормальной. В дальнейшем она может стать образцом для взрослых отношений детей.

По словам Уорд, чаще изменяют те люди, на чьей работе представителей противолодочного пола больше. По статистике, которую привела эксперт, более 30% любовных отношений начинаются на рабочем месте, поскольку потенциальные партнеры могут часто находиться рядом и регулярно общаться.

Целая история сексуальных связей без привязанностей — серьезный фактор риска. Стремление к новизне повышает риск измены и действует сильнее морального осуждения.

Люди с избегающим типом привязанности стремятся не сближаться и не утруждать себя обязательствами, держа дистанцию. Это снижает чувство вины при возможном поиске сторонних связей.

Измены в прошлых отношениях — это самый сильных из всех признаков, поскольку у таких людей уже отсутствует сдерживающий психологических барьер.

По словам коуча, наличие одного из приведенных признаков почти ни о чем не говорит, двух-трех — сигнализирует о средней или высокой степени риска, а четырех и более — является серьезным предупреждением.

«Данные не лгут, но и не являются гадальным шаром. Это факторы риска, а не факты. Проведите оценку рисков, прежде чем вкладывать душу», — добавила эксперт.

Ранее психолог Екатерина Черниговская почему, что при измене важно прожить боль.