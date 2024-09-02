Навалил кучу. Бизнесмен в Каменске проучил администрацию за халатность

Бизнесмен из Каменска «навалил кучу» у входа в здание мэрии. Причем сделал это законно, с разрешения самой администрации, сообщил Telegram-канал «Это Ростов» .

Согласно информации издания, бизнесмен попросил администрацию Каменска хранить стройматериалы по определенному адресу. На запрос ему ответили, причем подписали документ не глядя — в запросе значился адрес мэрии.

Предприниматель приехал на самосвале и начал выгружать кучу у входа в здание. Работники администрации вызвали полицию. Однако правоохранители не смогли ничего сделать, у мужчины оказались бумаги, разрешающие хранение стройматериалов по этому адресу. Мужчина заявил, что таким образом он хотел проучить городских чиновников за халатное отношение к своей работе.

В Рязанской области украли 60-тонный железнодорожный мост комбикормового завода. Ущерб оценили в 300 миллионов рублей, также правоохранители могут возбудить уголовное дело по статье «Халатность».