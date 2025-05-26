Nature: золото и другие металлы могут поступать из ядра к поверхности Земли

Подавляющее большинство запасов золота на планете находится глубоко внутри ее недр. Согласно исследованиям, свыше 99,99% мировых месторождений драгоценных металлов сосредоточены в металлическом ядре Земли, скрытом под слоем твердых горных пород толщиной около трех тысяч километров. Однако ученые обнаружили утечку, сообщил MIR24.TV со ссылкой на Nature.

Новый анализ гавайских вулканических пород впервые продемонстрировал, что золото и другие ценные элементы способны подниматься из глубинных слоев к земной поверхности естественным путем. Специалисты из Геттингенского университета обнаружили следы редкого элемента рутения, относящегося к группе платиноидов, в лавовых образцах с Гавайев. Результаты показали, что этот металл имеет происхождение непосредственно из земного ядра.

Хотя драгоценные металлы преимущественно содержатся именно в ядре, их концентрация резко снижается ближе к верхним слоям мантии. Анализ гавайских базальтовых пород подтвердил значительно большую долю ценных элементов, чем ожидалось.