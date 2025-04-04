На Украине заметили «карпатского единорога»

В природном парке «Бойковщина» на западе Украины нашли «единорога». Кадры появились на официальной странице учреждения в соцсети Facebook*.

Снимок «карпатского единорога» удалось получить благодаря фотоловушке, которую установили сотрудники парка.

«Этот редкий представитель дикой природы, который является национальным символом Шотландии и украшает герб Великобритании, теперь поселился и в Карпатах», — отметили в пресс-службе «Бойковщины».

На самом деле в объектив попал самец косули, который по какой-то причине остался с одним рогом. В Государственном агентстве лесных ресурсов отметили, что природа способна создавать чудеса даже в обычных существах.

Такую аномалию могла вызвать травма лобной кости либо роговой розетки. Изменение формы рогов также бывает связано с нарушением обмена веществ и гормонального сбоя. Часто патологии встречаются из-за механических повреждений.

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