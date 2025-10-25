На Тайване супруги оказались братом и сестрой

Супружеская пара на Тайване после шести лет брака выяснила, что является кровными родственниками. Об этом сообщило ETtoday.

Неожиданные подробности супруги узнали, когда возникла необходимость проверить регистрацию по месту жительства. Муж при изучении документов обнаружил, что их с женой бабушки были сестрами.

Таким образом, они с женой приходятся друг другу троюродными братом и сестрой. На Тайване браки между родственниками до шестой степени родства строго запрещены. Поэтому пара сама обратилась в суд с заявлением аннулировать брак. Суд удовлетворил их требования.

