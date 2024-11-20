My Modern Met: немецкие археологи нашли клад с тремя тысячами древнеримских монет

Археологи из Германии нашли клад с монетами в горной местности около общины Хершбах (земля Рейнланд-Пфальц). Об этом сообщило издание My Modern Met .

В керамическом горшке находилось три тысячи древнеримских монет, отчеканенных в III веке нашей эры. По данным исследователей, они принадлежат ко временам правления римского императора Гордиана III и галльского императора Викторина, написал сайт kp.ru.

Ученые пытаются понять, каким образом клад оказался в этой местности, ведь он находится на большом расстоянии от обеих империй. Сведений о том, что здесь в то время проживали германские поселения, нет.