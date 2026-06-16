Музыкант Намин рассказал о срыве концерта Сукачевым в ходе предвыборной кампании Ельцина

Лидер и создатель группы «Цветы» Стас Намин рассказал о ситуации с участием рок-певца Гарика Сукачева, когда тот выступал в музыкальном туре «Голосуй, или проиграешь» в 1996 году. Мероприятие проводилось для агитации в поддержку первого президента России Бориса Ельцина, сообщила Lenta.ru .

По словам Намина, в одном из городов Сукачев выпил больше, чем следовало, и резко отреагировал на вопрос о политике.

«Его спросили: „Вы за Ельцина?“, он ответил: „Какой ***** Ельцин! Мы никакого отношения к Ельцину не имеем, мы против коммунистов“», — рассказал музыкант.

Он объяснил, что после этого происшествия Сукачева исключили из тура. Тем не менее, никто из остальных участников не стал плохо относиться к Сукачеву.