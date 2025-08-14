Мужчине в Австралии приклеили порезанный в ссоре пенис

В Австралии во время ссоры на вечеринке один мужчина чуть не отрезал пенис другому. Врачи заклеили рану специальным составом, нападавшего схватила полиция. Об этом сообщил The Daily Telegraph .

Вечеринка прошла 29 апреля 2023 года в городе Умина-Бич. Бейли Картер повздорил с другим гостем и ударил его ножом в пах. Потерпевшего доставили в больницу с порезом пениса длиной восемь миллиметров и ушибом мошонки. Врачи заклеили рану специальным медицинским клеем.

Картера задержали по обвинению в причинении телесных повреждений и попытке надавить на свидетеля. Суд приговорил его к 4,5 года, но из-за особенностей австралийского законодательства 31 августа заключенный сможет подать на условно-досрочное освобождение.

Ранее в Индии жена после бурной ссоры отрезала мужу гениталии. Супруги часто ссорились из-за отсутствия детей.