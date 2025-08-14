Мужчине в Австралии приклеили порезанный в ссоре пенис

В Австралии во время ссоры на вечеринке один мужчина чуть не отрезал пенис другому. Врачи заклеили рану специальным составом, нападавшего схватила полиция. Об этом сообщил The Daily Telegraph.
Вечеринка прошла 29 апреля 2023 года в городе Умина-Бич. Бейли Картер повздорил с другим гостем и ударил его ножом в пах. Потерпевшего доставили в больницу с порезом пениса длиной восемь миллиметров и ушибом мошонки. Врачи заклеили рану специальным медицинским клеем.
Картера задержали по обвинению в причинении телесных повреждений и попытке надавить на свидетеля. Суд приговорил его к 4,5 года, но из-за особенностей австралийского законодательства 31 августа заключенный сможет подать на условно-досрочное освобождение.