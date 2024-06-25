Мужчина в Индии попросил родственников остановить собственные похороны

ETV Bharat: в Индии едва не похоронили мужчину, который оказался живым

В Индии мужчина узнал о собственных похоронах, организованных из-за кражи телефона. Об этом сообщило издание ETV Bharat .

Местный житель Эллаппа устроился носильщиком в городе Тандур и остался там на несколько дней. Мужчина ушел с работы и уснул на дороге в состоянии алкогольного опьянения. Его новый знакомый украл деньги и мобильный телефон, но погиб той же ночью.

«По данным устройства полиция предположила, что погибшим был Эллаппа, и уведомила об этом его родственников», — отметили авторы материала.

Члены семьи не смогли опознать тело из-за его состояния и организовали похороны. Эллаппа узнал об этом, позвонил родственникам и попросил отменить собственные похороны.

Подобное произошло в марте в Свердловской области. Медики перепутали пациенток и отдали родственникам тело чужой бабушки.