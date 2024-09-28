Мужчина съел за месяц 720 яиц ради эксперимента

Mirror.: ученый проверил миф о вреде яиц, съев 720 за месяц

Докторант Гарвардского университета Ник Норвиц решил съесть 720 яиц за четыре недели, чтобы отследить их влияние на уровень холестерина в организме. Результаты эксперимента оказались неожиданными, сообщило издание Mirror.

Норвиц предположил, что его уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), который снижает уровень «плохого холестерина», уменьшится, если он будет съедать одно яйцо каждый час в течение месяца.

В качестве доказательства исполнения своего плана питания доктор показал изображение более 40 картонных коробок, собранных в ходе эксперимента.

«Несмотря на то, что потребление холестерина с пищей увеличилось более чем в пять раз, уровень холестерина ЛПНП фактически упал», — рассказал он.

Некоторые ученые связали результаты эксперимента с высвобождением гормона, который помогает связывать холестерин с рецепторами клеток кишечника. Таким образом, печень получала сигналы о необходимости уменьшить выработку ЛПНП.

Ранее в Индии умер мужчина, который на спор решил съесть 50 куриных яиц. Он остановился на 43-м и умер.