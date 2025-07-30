Мужчина получил в пах от приятеля и узнал о смертельной болезни

DM: житель Шотландии узнал о раке яичка после удара в пах от друга

Житель Шотландии Оуэн Макни благодаря случайности узнал о раке яичек. После этого он смог вылечиться, сообщило Daily Mail.

В 1989 году 26-летний Макни играл футбол с друзьями. Во время матча приятель случайно ударил его в пах. Шотландцу пришлось обратиться за помощью в больницу. Врачи обнаружили на его яичке шишку и поставили смертельный диагноз.

По словам врача, благодаря тому, что болезнь удалось обнаружить так рано, мужчине провели успешную операцию. После курса химиотерапии Макни победил болезнь.

Сейчас жителю Шотландии 62 года. Несмотря на то, что Макни удалили одно яичко, он смог зачать троих детей.