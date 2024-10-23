Мужчина ожил во время операции по извлечению донорских органов

В США началось расследование дела о неудачной попытке извлечь органы из живого донора. Мужчина открыл глаза, но врачи приняли это за рефлекс, сообщил телеканал Fox News .

В 2021 году Энтони Томас Гувер попал в больницу Baptist Health Richmond с остановкой сердца. Врачи диагностировали смерть мозга, настояли на отключении пациента от системы жизнеобеспечения и начали готовиться к операции по извлечению органов, так как мужчина до госпитализации вступил в донорскую программу.

Еще перед процедурой объявленный мертвым Гувер открыл глаза. Однако врачи заверили семью, что это рефлекс. Но во время операции он подал еще несколько признаков жизни, и ее остановили через час после начала.

Сестра Гувера Донна Рорер забрала его домой. Вопреки пессимистичным прогнозам врачей мужчина до сих пор жив. В 2024 году с родственниками связался сотрудник Kentucky Organ Donor Affiliates, присутствовавший на операции, и рассказал подробности.

«Он проснулся. <…> Он сделал несколько попыток сказать: „Эй, я здесь“. Но это было как бы проигнорировано. В конце концов, они остановили процедуру, потому что он подавал слишком много признаков жизни», — сказала Рорер.

Генпрокуратура Кентукки устроила проверку. Медики дали показания.

Похожий случай произошел в Индии. Женщина перестала подавать признаки жизни, но очнулась перед кремацией.