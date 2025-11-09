Мстившая мужу за измену россиянка засунула огурец во влагалище

В Петербурге женщина засунула в себя огурец, чтобы отомстить мужу за измену

В Санкт-Петербурге женщина засунула огурец во влагалище, чтобы отомстить мужу за измену. Она проходила с овощем три дня, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 54-летняя уроженка Дагестана, узнав о неверности супруга, решила наказать его — мужчина как раз уехал на месяц на родину. Однако женщина не пошла на связь с посторонним человеком в ответ на предательство.

«Она попробовала поразвлечься с овощем, но огурец предательски застрял», — отметили в публикации.

В итоге петербурженка ходила с овощем три дня. После чего ей пришлось обратиться за помощью к медикам из-за начавшегося воспаления.

