Можно добавлять в коктейли. Ученые создали инновационный рассол от плохого самочувствия

RT: в Росбиотехе разработали новый вид рассола с витаминами

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Российские ученые разработали формулу уникального рассола, который поможет не только снять симптомы похмелья, но и придаст сил спортсменам для тренировок. Об этом сообщил RT.

Рецептуру чудо-напитка разработали специалисты Российского биотехнологического университета. Изобретенный ими рассол восстанавливает электролитный баланс и восполняет недостаток витаминов и солей. Ученые рассказали изданию, что напиток избавит от плохого самочувствия.

Эксперты не только сделали рассол полезным, но и доработали его вкусовые качества с помощью специй. Напиток рекомендовали принимать спортсменам до или после тренировок для повышения работоспособности. По словам специалистов, рассол даже можно добавлять в коктейли.

Ранее Центр имени Гамалеи разработал новый препарат от ботулизма на основе моноканальных антител. Минздрав одобрил клинические испытания лекарства. На доклиническом этапе разработка показала свою эффективность.

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