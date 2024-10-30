Москвич купил сразу три ноутбука Apple по 369 рублей за штуку

Mash: москвич через суд купил три MacBook Pro за тысячу рублей

Фото: Unsplash

Житель Москвы Денис купил три ноутбука Apple MacBook Pro 14 всего за 1107 рублей. Рыночная стоимость таких гаджетов достигает 600 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

История началась с рекламы устройств за 369 рублей, на которую москвич наткнулся в Сети. Мужчина перешел по ссылке и оплатил заказ, но товары так и не получил.

Денис обратился к маркетплейсу. Оказалось, что он лишь агрегатор, а продавец объяснил ситуацию ошибкой рекламного предложения. Покупатель обратился в суд — тот встал на его сторону, признав сделку добросовестной и состоявшейся. Продавца обязали отдать Денису три ноутбука по цене 369 рублей за штуку.

В апреле в России зафиксировали значительное подорожание зарубежной электроники. Тенденцию объяснили таможенной пошлиной — у товаров из-за границы появилась наценка.

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