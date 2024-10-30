Москвич купил сразу три ноутбука Apple по 369 рублей за штуку

Mash: москвич через суд купил три MacBook Pro за тысячу рублей

Житель Москвы Денис купил три ноутбука Apple MacBook Pro 14 всего за 1107 рублей. Рыночная стоимость таких гаджетов достигает 600 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Mash .

История началась с рекламы устройств за 369 рублей, на которую москвич наткнулся в Сети. Мужчина перешел по ссылке и оплатил заказ, но товары так и не получил.

Денис обратился к маркетплейсу. Оказалось, что он лишь агрегатор, а продавец объяснил ситуацию ошибкой рекламного предложения. Покупатель обратился в суд — тот встал на его сторону, признав сделку добросовестной и состоявшейся. Продавца обязали отдать Денису три ноутбука по цене 369 рублей за штуку.

В апреле в России зафиксировали значительное подорожание зарубежной электроники. Тенденцию объяснили таможенной пошлиной — у товаров из-за границы появилась наценка.