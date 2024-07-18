«Москва 24»: быстрее всего стерилизовать банки над паром

В каждой семье существует свой способ подготовки банок перед консервацией. Один из наиболее популярных методов — обработка паром. Жительница Москвы Наталья поделилась, что для этого можно использовать специальную насадку или устроить водяную баню из подручных материалов. По ее словам, этот процесс не занимает много времени.



"С насадкой получается очень быстро. Банки держу на пару до тех пор, пока донышки не станут горячими и с них не упадет капля. На это нужно буквально несколько минут», — рассказала Наталья.



Еще один способ стерилизации банок — с использованием обычного чайника. Для этого сначала нужно промыть их содой, а затем — поставить на чайник с кипящей водой, чтобы пар поступал внутрь.

Обрабатывать банки объемом 800 миллилитров примерно 8–10 минут, литровые и полуторалитровые — 15–20 минут, трехлитровые — около 30 минут. Также стоит прокипятить и крышки.