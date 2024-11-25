Мойка 78: в год Зеленой Деревянной Змеи елка должна иметь зеленый и золотой оттенки в декоре

В год Зеленой Деревянной Змеи главное украшение новогодней ночи — праздничная елка — должна иметь в декоре зеленый, красный, коричневый, золотой и оранжевый цвета. Об этом написала Мойка78.
Все вышеперечисленные цвета, по словам экспертов по интерьеру, считаются наиболее предпочтительными для символа 2025 года — Зеленой Деревянной Змеи. Именно они способны принести удачу в будущем.
Специалисты рекомендуют отказаться от использования животных принтов, неоновых цветов или слишком вычурного декора. В новом году особенно важно следить за стилем и делать акцент на утонченность, даже при оформлении новогодней елки.
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