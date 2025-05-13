«Могилу вампира» обнаружили в Хорватии

В Хорватии археологи совершили удивительное открытие, которое позволяет изучить информацию о древних верованиях и обрядах, связанных с вампирами, сообщил « ФедералПресс ».

Захоронение, найденное возле поселения Рашашка, указывает на широко распространенный страх перед возвращением мертвецов к жизни в средневековой Восточной Европе. Изначально внимание исследователей привлекли массивные камни внутри могилы, вскоре они нашли мрачное объяснение их присутствию.

Обезглавленный скелет в могиле лежал лицом вниз со скрученными неестественным образом конечностями. Судя по останкам, это был мужчина, который, вероятно, умер от удара по голове. Такие захоронения относят к «антивампирским». По мнению ученых, так поступали с теми, кого считали опасными даже после смерти.