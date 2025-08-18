Могильник китойской культуры нашли на Иркутском водохранилище

Археологи обнаружили могильник на берегу Иркутского водохранилища. Находка относится к эпохе раннего сибирского неолита и насчитывает около семи тысяч лет. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на публикацию в соцсетях.
Это не единственное открытие, связанное с китойской культурой в регионе: ранее были найдены захоронения на территории стадиона «Локомотив» и в районе «Шаманка». В минкультуры региона подчеркнули, что из-за изменений береговой линии Ангары эти артефакты могут быть последними остатками китойской культуры в районе.
Среди находок — стрелы, наконечники, рыболовные крючки и ножи. Некоторые предметы сделаны из нефрита. Они позволят лучше изучить историю Приангарья.
