MIR24.TV: в день Феодора Освященного 29 мая крестьяне молились о хорошем урожае хлеба

В пятницу, 29 мая, по народному календарю отмечается день Федора Житника, который считался крайне благоприятным временем для посева жита — ржи, ячменя, овса и пшеницы. В этот день православная церковь вспоминает преподобного Феодора Освященного, к которому крестьяне обращались с молитвами о хорошем урожае хлеба. Об этом сообщил MIR24.TV .

На Руси было принято готовить кашу из ячменной муки — это блюдо считалось денежным символом достатка. Для мира и благополучия в доме на стол обязательно ставили кисель или компот, а сам ячмень давали скоту. Важной традицией было угостить Домового: тарелочку с кашей оставляли для него в углу комнаты. День также подходил для любых садовых работ, которые сулили богатый урожай плодов и овощей. Кроме того, начинались свадебные гулянья, а девушки собирали цветки рябины, веря в их целебную силу. Считалось, что отношения, завязавшиеся 29 мая, будут крепкими и счастливыми.

Вместе с тем существовали строгие запреты. Чтобы не навлечь беду, нельзя было надевать одежду красного цвета. Под запретом находились уборка и затевание ремонта, так как это могло привести к ссорам и отсутствию достатка в семье. После трапезы запрещалось оставлять еду на столе — остатки нужно было отдать животным или птицам. Одним из самых суровых поверий был запрет на использование ложки; нарушителю грозили большие несчастья. Шумные застолья и употребление спиртных напитков не приветствовались, равно как и финансовые операции: деньги нельзя было пересчитывать днем и вечером, а давать в долг запрещалось, чтобы самому не остаться без средств к существованию.