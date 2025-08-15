Миколог Харитонова назвала саркосому шаровидную грибом с омолаживающим эффектом

Миколог Мария Харитонова в беседе с aif.ru рассказала о грибах, которые обладают омолаживающим эффектом благодаря своим свойствам.

Саркосома шаровидная — один из самых редких грибов с такими свойствами. Из-за своей причудливой формы он получил народное название «ведьмин котел».По словам Харитоновой, в этом грибе содержатся вещества, которые могут оказывать положительное воздействие на кожу: «В саркосоме шаровидной есть полисахариды, пептиды и антиоксидантные соединения. Они могут оказывать противовоспалительное и увлажняющее действие на кожу при наружном применении».

Аналогичным действием обладает дрожалка фукусовидная. Миколог уточнила, что в ней есть природные аналоги гиалуроновой кислоты и большое количество полисахаридных фракций, которые способствуют регенерации кожи и поддержанию эпителиального барьера.

Также среди грибов с омолаживающим эффектом Харитонова назвала гриб рейши, который замедляет процессы хронического воспаления, связанные со старением, и ежовик гребенчатый, который поддерживает когнитивное здоровье и работу нервной системы. Кроме того, омолаживающими свойствами обладают чага и шиитаке. По словам специалиста, чага обладает сильной антиоксидантной активностью, а в шиитаке много природных антиоксидантов.