Миколог Дьяков предсказал появление подберезовиков к середине мая

Он предупредил, что в Подмосковье скоро начнется сезон сморчков, но их нужно отличать от строчков. Строчки содержат токсин гиромитрин, отравление которым схоже с отравлением ракетным топливом.

Миколог также предсказал появление подберезовиков к середине мая, если потеплеет и пройдут дожди. Он поделился рекомендациями по правильному сбору грибов. По его словам, гриб нужно аккуратно выкручивать, минимально повреждая грибницу, а затем ножом очищать его перед тем, как положить в корзину.

Дьяков подчеркнул важность осторожности при сборе грибов: если человек сомневается в том, ядовит гриб или нет, то его брать нельзя. Даже специалисты могут не знать все виды грибов, особенно в определенных регионах, поэтому лучше избегать сбора неизвестных грибов.