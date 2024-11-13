МГПУ: анализ пословиц разных народов показал, что в русской культуре дружбу ценят сильнее всего

Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) провели исследование, связанное с анализом русских, немецких и английских пословиц о дружбе. Результаты работы опубликовал RT.
Специалисты выяснили, что данное явление по-разному представлено в разных языках. Например, в русской культуре такие отношения ценятся сильнее всего. «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» — характерный пример.
В английской языковой картине мира преобладает скепсис в восприятии дружбы. Данный вывод подтверждает большое количество устойчивых выражений с отрицательной оценкой. Немецкая фразеология заняла промежуточное положение.
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