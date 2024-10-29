Метеоролог Леус: комета ATLAS не смогла пережить приближение к Солнцу

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о разрушении кометы C/2024 S1 (ATLAS), которая не смогла пережить приближение к Солнцу. Об этом написал сайт kp.ru .

Судя по камерам, которые засняли разрушение кометы 28 октября в 10 утра по московскому времени, космический объект не выдержал близость к Солнцу. У себя в Telegram-канале Леус написал, что это лишило возможности наблюдать за еще одним интересным астрономическим явлением.

Ранее СМИ со ссылкой на Московский планетарий писали, что комета имела одну особенность. При прохождении перигелия она могла достичь минус пятой звездной величины, что сделало бы ее видимой даже днем.