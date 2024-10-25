Металлические импланты нашли в руках перуанских мумий

Исследователи продолжили изучать «инопланетные» мумии из Перу и обнаружили во время препарирования трехпалых рук одной из них металлический имплант. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Споры по поводу так называемых тридактилей Наски разгорелись прошлой осенью, когда журналист и уфолог Хайме Муассан представил публике странные останки, которые выдал за «мумии инопланетян». По его словам, их якобы нашли в Перу на плато Наска.

Репортер издания заявил, что ученые препарировали один из обнаруженных образцов. В процессе они извлекли «легкий металлический имплант» из ладони отрубленной руки тридактиля.

«Это очень сложный металлический сплав, который требует специальных знаний и техники, чтобы получить его такого качества и чистоты», — рассказал судебно-медицинский эксперт ВМС Мексики доктор Хосе Зальсе Бенитес.

По его словам, сплав содержит такие элементы, как алюминий, олово, серебро, медь, кадмий и осмий.

В начале года перуанские биологи изучили перуанские мумии пришельцев и выяснили, что они состоят из фрагментов мелких животных.