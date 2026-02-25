Мэром Липецка стал мужчина из рекламы урологической клиники

Mash: на сайте мэрии Липецка разместили фото мужчины из рекламы польской клиники

После отставки прежнего мэра Липецка Романа Ченцова на сайте городской администрации разместили фотографию человека, не имеющего к ней отношения. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Неизвестным оказался мужчина, снимавшийся для рекламы урологической клиники KCM Clinic во Вроцлаве. В пресс-службе горадминистрации произошедшее объяснили ошибкой IT-отдела. Сотрудник удалил фотографию Ченцова и поставил подходящую по смыслу картинку, найденную на просторах интернета.

Днем ранее сессия городского совета Липецка приняла отставку Ченцова по собственному желанию. Исполнять обязанности градоначальника до утверждения кандидатуры нового мэра назначили замглавы администрации Светлану Бедрову.

