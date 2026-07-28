Медведя Кузю, у которого отказали лапы, перевезли в Москву на самолете
Медведь Кузя, у которого отказали лапы, прилетел в Москву на самолете. Теперь за зверем будут приглядывать в парке «Земля Прайда». Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».
«Кузя поедет в новый дом — туда, где его смогут выходить и окружить необходимой заботой», — подчеркнули в авиакомпании.
Кузю забрали из Красноярска. Медведь прилетел в столицу России на большом широкофюзеляжном самолете, где разместилась клетка для перевозки. Впереди зверя ждет лечение и покой.
Медведя нашли при пожаре недалеко от кафе, у владельцев которого он потом и жил. Хозяева Кузи несколько раз обращались во многие зоопарки, но им везде отказывали.
Недавно в Петербурге мужчина спас тонущую собаку.