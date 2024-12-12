Мастер фэн-шуй Воронова посоветовала украсить юго-восточный угол в доме для привлечения денег

Специалист по фэн-шуй и лечебному дизайну Ольга Воронова в беседе с Ura.ru рассказала россиянам, как правильно встретить Новый год и усилить финансовые зоны в доме в 2025 году.

По словам эксперта, перед наступлением праздников необходимо провести в доме генеральную уборку и избавиться от ненужных предметов. Воронова порекомендовала уделить особое внимание организации пространства, избегая хаоса в документах и личных вещах. Чтобы привлечь богатство в дом, в новогоднюю ночь нужно обратить особое внимание на юго-восточную часть жилища.

«Усиливать зоны финансов можно, разместив предметы, желтых, золотистых цветов. Если украсить эту часть квартиры не удалось, то можно поставить лампу или светильник», — отметила Воронова.

Эксперт призвала навести порядок в квартире до наступления года Деревянной Змеи, а именно — до 4 февраля 2025 года.