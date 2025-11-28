Мастер фэн-шуй Правдина рассказала, что в год Огненной Лошади важно окружить себя символами процветания

Мастер фэн-шуй и тета-хилинга Наталья Правдина поделилась рекомендациями по встрече Нового года, который обещает быть годом перемен и активности. В беседе с Ura.ru она рассказала, какие ритуалы и символы могут привлечь удачу, деньги и любовь.

В год Огненной Лошади важно окружить себя символами процветания. Наталья Правдина рекомендует использовать красный, золотой и оранжевый цвета в декоре, а также символы удачи — монеты, мандарины, фигурки лошади. Для привлечения удачи можно поставить елку в восточном или юго-восточном секторе квартиры и украсить ее бумажками с заветными мечтами.

Чтобы привлечь удачу в 2026 году, мастер фэн-шуй советует закрыть долги до Нового года и завершить все важные дела. Также важно сделать уборку в доме и избавиться от сломанных предметов и ненужных вещей. Чистота пространства дома символизирует обновление.

На праздничный стол стоит поставить красную икру, лосось, греческий салат с оливками и фетой, а также рыбный суп. Эти блюда символизируют богатство, удачу и здоровье. Говяжьи медальоны с грибами в соусе из красного вина привлекут статусность и успех. Вегетарианцам эксперт советует приготовить рагу из корнеплодов.

Правдина не рекомендует встречать Новый год в одежде красного цвета, так как в 2026 году и так много огня. Лучше добавить для гармонии цвет воды: голубой, синий, бирюзовый. Подойдет даже черный или цвета дерева: зеленый и коричневатый.

По словам эксперта, важно не только как вы встретите Новый год, но и как проведете первые его дни. В первые дни года стоит проветрить дом, убрать все лишнее и практиковать ритуалы благодарности.