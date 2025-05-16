Мастер фэн-шуй Березовская рассказала о важности обустройства входной зоны на даче

Чтобы жизнь была наполнена успехом и благополучием, необходимо окружить себя и близких позитивной энергией. В этом может помочь фэн-шуй — древнее искусство организации пространства. Простые, но эффективные рекомендации позволяют привлечь удачу и создать гармоничную атмосферу на даче. Мастер фэн-шуй Ирина Березовская поделилась с URA.RU секретами обустройства дачного участка, чтобы наполнить его благотворной энергией.

По словам эксперта, первый шаг к привлечению положительной энергии — это работа над входом на дачу.

«Нужно уделить внимание входной группе. Чтобы первое впечатление было благоприятным: все должно быть аккуратно, чисто, красиво, светло и хорошо освещено», — отметила Ирина Березовская.

Обустроенная входная зона способствует притоку максимальной энергии в сад.

Чтобы энергия могла свободно проникнуть на участок, рекомендуется установить калитку, открывающуюся вовнутрь. Такие двери словно приглашают удачу на территорию дачи.

Однако недостаточно просто впустить энергию на участок — важно, чтобы она задержалась там как можно дольше. Для этого мастер фэн-шуй советует добавить немного рельефа на участок. Например, альпийские горки идеально подходят для плоских участков, создавая небольшой рельеф и позволяя энергии двигаться плавно.

Также рекомендуется разместить на территории участка все пять элементов: огонь, землю, дерево, металл и воду. Идеальным решением станет фонтан, небольшой водопад или водоем на севере участка, где находится энергия воды.