Маркетолог Милованова посоветовала включить в домашнюю аптечку средства для профилактики типичных зимних болезней

С приходом холодов растет количество обращений к врачам из-за простуд, обострений хронических заболеваний и обморожений. Директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова рассказала Life.ru , что в домашней аптечке должны быть средства для профилактики и лечения типичных зимних проблем.

По словам эксперта, в аптечке должны быть жаропонижающие и обезболивающие препараты на основе парацетамола или ибупрофена, а при необходимости — нимесулид для снятия воспаления. Для облегчения дыхания пригодятся сосудосуживающие средства от насморка, а при боли в горле — местные препараты с антисептическим и противовоспалительным действием. Муколитики и отхаркивающие средства, такие как амброксол или бромгексин, также необходимы.

Валентина Милованова подчеркнула важность комплексного подхода к профилактике простуд. По согласованию с врачом можно использовать противовирусные препараты для снижения риска заражения в период эпидемий. Кроме того, зимой стоит уделить внимание защите кожи: необходимы восстанавливающие кремы и антисептики для обработки трещин.

При риске обморожений в аптечке должны быть антисептики, стерильные бинты, обезболивающие препараты и термоодеяло. Однако растирать обмороженные участки спиртом или снегом категорически нельзя.