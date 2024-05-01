Маленькая панда Катюша осмелилась ненадолго выйти в новый вольер | 360°

Интересное 01 мая 2024, 16:36 Маленькая панда Катюша осмелилась ненадолго выйти в новый вольер Панда Катюша вышла в уличный вольер Московского зоопарка РИА «Новости»

Читать 360 в

Маленькая панда Катюша начала осваивать уличный вольер. Медвежонок ненадолго вышел в него и погулял по новой для него территории. Об этом заявила генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Снова красавица сделала шаг в уличный вольер. Более уверенно сегодня прошла перегонный коридор, и на улице чуть побольше задержалась», — рассказала она.

Реклама

Акулова приложила к посту несколько видеозаписей с прогулкой панды. Медвежонок неторопливо обнюхал стены и пол павильона. После этого Катюша ненадолго вышла на солнце и снова спряталась в коридор.

В новом вольере для маленькой панды подготовили все необходимые условия, сообщил RT. Специалисты снизили для нее уровень воды в бассейне и настроили современную систему орошения.

Ранее сотрудники зоопарка измерили медвежонка и выяснили ее рост и вес. Акулова отметила, что Катюша постоянно ворочалась во время этого процесса.