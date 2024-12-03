Life выяснил, почему стиль «Анны Карениной» снова начал вдохновлять людей по всему миру

На фоне феномена русской моды, который уже подхватили в странах Запада, издание Life решило выяснить, почему эстетика «Анны Карениной» снова начала вдохновлять людей по всему миру.

Стилист Владимир Дубинин назвал этот стиль «любовь к роскоши» или же «русская любовь». Сейчас миллионы девушек во многих странах вдохновляются образом русской княгини, облачаясь в меховые шубы и надевая винтажные украшения.

«Мех, длинные платья, жемчуг и пышная укладка. Всем хочется прочувствовать жизнь и побыть в роли княгини или дворовых дам, наследниц родовых имений», — объяснил стремление к эстетике Карениной эксперт.

Стилист пояснил, что данный стиль подчеркивает не только внешнюю красоту, но и внутренний мир.