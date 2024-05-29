Life: ученые обнаружили в космосе семь подозрительных объектов

Ученым удалось найти в космосе сразу несколько объектов, похожих на искусственно созданные. Об этом написало издание Life.

Все семь объектов находятся на расстоянии от 463 до 815 световых лет. Специалисты отметили, что этот путь можно сравнить с расстоянием до окрестностей.

Ранее британский астрофизик Фримен Дайсон предложил самый логичный способ для цивилизации: построить вокруг звезды совокупность сооружений для сбора энергии, которые составляли бы гигантскую сферу. Ученый назвал особой приметой такой сферы ее чрезвычайно инфракрасный свет.

Искатели внеземных цивилизаций считают, что если такая конструкция когда-нибудь будет обнаружена, значит, мы не одни.

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