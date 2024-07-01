Life: немецкие овчарки, пудели и бордер-колли считаются умнейшими породами собак

Не все собаки одинаково хорошо поддаются дрессировке и могут проявлять свои способности. Издание Life решило составить список из самых умных четвероногих.

Немецких овчарок считают умными благодаря выдающимся интеллектуальным способностям, преданности и легкости в обучении. Они довольно легко и быстро усваивают новые команды и задания. Кроме того, эта порода собак имеет способность к анализу ситуаций. Немецких овчарок используют для службы в полиции, в спасательных операциях и для охраны.

Порода бордер-колли также обладает отличной способностью к обучению и запоминанию команд. Эти собаки имеют высокий уровень сообразительности и аналитического мышления.

Пудель, несмотря на свой миловидный внешний вид, имеет хорошую память и быстро усваивает команды. А вот представители шетландской овчарки обладают высоким социальным интеллектом, то есть они хорошо понимают человеческие эмоции и могут легко налаживать контакт с людьми.