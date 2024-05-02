Life: герметичные контейнеры помогут избежать неприятных запахов в холодильнике | 360°

02 мая 2024, 12:23
Life: герметичные контейнеры помогут избежать неприятных запахов в холодильнике
Неприятный запах в холодильнике — это проблема, с которой хотя бы раз в жизни сталкивался каждый. Как решить ее навсегда, рассказал Life.
Во-первых, нужно регулярно проверять продукты в холодильнике и своевременно избавляться от испортившихся. Следующий шаг — тщательно помыть все полки с мыльным раствором. Наконец, потом обработать поверхности водой, смешанной в равных пропорциях с уксусом.
Реклама
Чтобы запах не вернулся, рекомендуется хранить продукты, особенно с сильным запахом, в герметичных контейнерах. Главным образом это касается рыбы и острых соусов.
Продукты
Реклама
Реклама