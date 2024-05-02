Life: герметичные контейнеры помогут избежать неприятных запахов в холодильнике | 360°

Интересное 02 мая 2024, 12:23 Life: герметичные контейнеры помогут избежать неприятных запахов в холодильнике

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Неприятный запах в холодильнике — это проблема, с которой хотя бы раз в жизни сталкивался каждый. Как решить ее навсегда, рассказал Life.

Во-первых, нужно регулярно проверять продукты в холодильнике и своевременно избавляться от испортившихся. Следующий шаг — тщательно помыть все полки с мыльным раствором. Наконец, потом обработать поверхности водой, смешанной в равных пропорциях с уксусом.

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Чтобы запах не вернулся, рекомендуется хранить продукты, особенно с сильным запахом, в герметичных контейнерах. Главным образом это касается рыбы и острых соусов.

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