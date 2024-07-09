Life: черный турмалин способен создать мощную защиту от негатива, а аметист поможет найти внутренний покой

Журналисты издания Life назвали кристаллы, которые обязательно следует держать дома, чтобы иметь энергетический барьер и привлечь гармонию в повседневную жизнь. Одним из них является черный турмалин, создающий мощную защиту от негатива.

Этот камень может отталкивать негативную энергию и защищать от плохих мыслей и эмоций. Лучше всего его хранить возле входной двери или же носить с собой в виде украшения.

Например, аметист хорошо справляется со стрессом и помогает найти внутренний покой. Его необходимо поставить рядом с кроватью, чтобы он помогал расслабиться после тяжелого дня.

Розовый кварц следует держать дома тем, кто хочет укрепить отношения и защитить сердце от эмоциональных ран. Этот камень можно хранить в спальне, либо же носить в виде украшения.

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