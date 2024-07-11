Life: черные кошки считаются выносливыми, а белые — чрезвычайно ласковыми при правильном подходе

Издание Life собрало кошек по цвету их шерсти и рассказало, какие черты характера могут быть присущи тем или иным питомцам.

Например, кошки черного цвета считаются выносливыми и редко болеют. Многие хозяева боятся заводить питомцев такого окраса, так как считают, что они связаны с мистикой и суевериями.

Кошки белого цвета могут быть застенчивыми и ленивыми, однако при правильном подходе они ведут себя достаточно ласково. Рыжие коты, напротив, очень игривые и любят внимание. Их считают ласковыми питомцами и отличными компаньонами.

Трехцветных кошек считают независимыми и своенравными, при этом они достаточно ласковые. А вот черепаховые кошки отличаются своей огненной натурой: они могут быть весьма независимыми и даже упрямыми.

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