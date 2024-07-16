Life: астрономы обнаружили подозрительный объект в космосе

В результате последних исследований у астрономов назрело любопытное подозрение по поводу черных дыр. Дело в том, что сегодня есть две их разновидности — черная дыра, в которую превращается, схлопывается ядро «перегоревшей» массивной звезды и сверхмассивная черная дыра, которая образуется не как итог основного цикла «жизни» звезды, а путем слияния всего, что оказывается слишком близко, написал Life .

По словам ученых, между двумя этими черными дырами должно быть что-то среднее, то, что стоит поискать в шаровых звездных скоплениях. Наконец это недостающее звено нашли в омеге Центавра.

После наблюдений в телескопы специалисты пришли к выводу, что там находится самая черная дыра промежуточной массы. По их данным, ее размер равен размеру планеты.