Life: американские питбули и бультерьеры считаются самыми агрессивными породами собак | 360°

Интересное 26 апреля 2024, 14:01 Life: американские питбули и бультерьеры считаются самыми агрессивными породами собак

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Американский питбуль считается собакой с непростым характером. Из-за признаков агрессии питомца запретили разводить в более чем 50 странах. От укусов этой породы четвероногих за последние десятилетия погибли около 300 человек, написал Life.

Не менее агрессивными считаются бультерьеры. Несмотря на небольшие размеры, питомец может неожиданно напасть на обидчика и за считанные секунды добраться до его шеи. Хозяевам таких собак приходится нанимать дрессировщика, чтобы те не навредили находящимся в доме детям и пожилым людям.

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Среди других пород собак с очевидными признаками агрессии специалисты выделяют бурбулей, добербанов, ротвейлеров и боксеров.