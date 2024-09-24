Life: 24 сентября лучше воздержаться от алкоголя

Каплуновская икона Божией Матери занимает особое место в православной церкви, и ее праздник отмечается ежегодно 24 сентября. Об этом сообщил Life.

История этого церковного события уходит в конец XVII века, и мнения исследователей о происхождении иконы различаются. Наиболее распространенной считается версия о священнике Иоанне Ильиче Уманове, который однажды приютил трех старцев-иконописцев. В благодарность они оставили ему чудотворный образ Божией Матери. После этого священник стал часто молиться перед иконой, и вскоре ему явилась Богородица, приказав отнести икону в храм. Люди очень полюбили этот образ, считая, что он помогает в трудные времена.

В день праздника важно соблюдать традиции и религиозные обряды. Запрещается проявлять неуважение к иконе, употреблять алкоголь и нарушать пост. Не следует также совершать греховные поступки, противоречащие учению Церкви.